Top 10 obiective turistice din Iași. Din Palatul Domnesc în Copou! Palatele istorice, cladirile vechi, muzeele și locurile incarcate de legende se numara printre cele mai importante obiective turistice din Iași, pe care nu trebuie sa le ocolești daca vizitezi Capitala Moldovei. Orașul este din ce in ce mai modern, curat și ingrijit, iar stralucirea lui de odinioara, cand gazduia baluri și intruniri regale. se regasește in multe dintre locurile lui faimoase. Mergi la Iași pe urmele lui Ștefan cel Mare, pe urmele lui Eminescu și ale lui Creanga. Descopera cele mai importante obiective turistice din Iași, locuri renumite unde s-a scris istorie, unde au pașit regi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul este unul dintre cele mai frumoase orașe ale țarii și abia iți ajunge o saptamana sa vizitezi toate locurile deosebite pe care ți le ofera. Iata un top 10 cu obiective turistice din Sibiu pe care nu trebuie sa le ratezi de la prima vizita. De la muzeele din cladiri istorice din centrul vechi,…

- Județul Iași este unul dintre cele mai vechi, dar și cele mai dezvoltate din nordul țarii. Orașul Iași este capitala regiunii istorice Țara Moldovei, are o importanța culturala, istorica și religioasa și este locul cu numeroase locuri de vizitat din Romania. Iata ce poți vizita intr-o vacanța petrecuta…

- S-a aflat! Dupa lungi cercetari, cei doi tineri care au dus-o pe Inna la spital au decis sa vorbeasca. Și ce sa vezi... surpriza! Este vorba desore un fost prezentator de televiziune din Romania și de un faimos vlogger, cunoscut pe rețelele de socializare!

- Ion Alexie, un medic roman stabilit in SUA, spune ca la noi in tara testele COVID nu se fac in mod corect. Acesta a postat un videoclip in care explica detaliat modul in care medicii trebuie sa extraga probele necesare testarii. Specialistul vine cu un avertisment si spune ca daca se va continua…

- Cand nu mai iei in seama problemele de zi cu zi și te uiți cu inima deschisa la cat e de frumoasa, o sa descoperi o tara unica! Acela este momentul in care vezi, de fapt, Romania! Pentru ca țara e plina de locuri pe care nu le intalnești nicaieri altundeva, locuri care iți arata ca viața e un cadou!…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Romania va avea niște oportunitați pe care nu le-a avut in istorie, in urmatorii șapte ani. Romania, forma fara fonduri…pana acum. Țara noastra va avea niște oportunitați pe care nu le-a avut in istorie Romania a incheiat un exercițiu bugetar anterior, din perioada…

- In studioul de inregistrari se nasc cele mai trainice prietenii. Fie ca sunt intre doua femei sau doi barbați, ori intre o femeie și un barbat. Este și cazul Lidiei Buble și a lui Costi Ionița. Cei doi au fost surprinși luand masa de pranz impreuna. Dar surpriza a fost la plecare…sau la destinație,…

- Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia, a declarat vineri, 28 august, cu ocazia vizitei facute de Victor Ponta in Capitala Marii Uniri, ca PRO Romania aere o mare șansa de a caștiga primaria Alba Iulia anul acesta. Condiția este una simpla și are…