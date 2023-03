Top 10 nume de copii în Europa: Lucas și Sofia conduc detașat In urma unei analize ample, s-a ajuns la concluzia ca, in anul 2021, in Europa, Lucas, la baieți, și Sofia, la fete, au fost prenumele preferate de parinți pentru copiii lor. Iata un Top 10 nume de copii in Europa. Sunt site-uri speciale, care ofera liste cu prenume cu scopul de a veni in ajutorul a numeroși parinți. Aceste site-uri se bazeaza de regula pe surse comune: oficiile naționale de statistica ce recenzeaza in fiecare an prenumele copiilor inscrise in registrele civile. Aceasta este procedura in toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Germaniei, unde nu exista o evidența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

