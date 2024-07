Stiri pe aceeasi tema

- «Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate obtine de la orice subunitate de politie in care functioneaza ghisee destinate pentru eliberarea acestora. De regula acesta se elibereaza imediat sau in cel mult trei zile lucratoare de la momentul solicitarii», informeaza Politia Romana…

- Obținerea certificatului de cazier judiciar este acum mai simpla, rapida și gratuita pentru persoanele fizice de cetațenie romana datorita platformelor online oferite de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Certificatul de cazier judiciar poate fi eliberat fie direct de la orice subunitate de poliție…

- Modificari majore la obținerea cazierului judiciar, unul dintre cele mai importante documente. Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind obținerea acestuia, care de acum a fost simplicata. Care sunt cetațenii ce il pot primi și in format…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in dosarul Mineriadei din iunie 1990, in care este acuzat de savarsirea de infractiuni contra umanitatii. „Care Mineriada? Toti il sustineti pe Iliescu. Nu a existat…

- O analiza recenta realizata de Wines of Romania, platforma dedicata in exclusivitate promovarii vinului romanesc, arata ca romanii sunt din ce in ce mai interesați de soiurile autohtone de vin, inclusiv in mediul online. Astfel, cele mai cautate soiuri in mediul virtual sunt Busuioaca de Bohotin și…

- Pompierii intervin, marti, la un incendiu produs in Sectorul 2 al Capitalei. Arde o locuinta si acoperisul celei de-a doua. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta, situata pe str. Culea Nicolae din Sectorul 2. Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip…