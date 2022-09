Stiri pe aceeasi tema

- Analiza Grafton – Gi Group Holding – Țarile din Uniunea Europeana au inregistrat o creștere de 150% a angajaților care au lucrat de acasa – 89% dintre companii au introdus o politica de lucru la distanța sau au in vedere acest lucru – 54% dintre angajați au spus ca și-ar schimba locul de munca cu […]…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in creștere cu 12%. TOP 10 marci preferate de romani Inmatricularile de autoturisme noi sunt in creștere la șapte luni 2022 fata de 2021 cu 12,1% și tot in creștere cu 106,4% sunt și mașinile „electrificate”, realizand o cota de piața de 20,7%, potrivit Asociației…

- Studiu Reveal Marketing Research Putem afirma cu certitudine ca dezvoltarea durabila este un megatrend și o provocare pentru societatea contemporana, care se confrunta cu amenințarea din ce in ce mai mare a epuizarii resurselor Pamantului. In acest context, Reveal Marketing Research a derulat un studiu…

- Studiu Revolut realizat de Reveal Marketing Research Pandemia de COVID-19 și contextul socio-economic actual, marcat de creșterea prețurilor și a inflației, i-au facut pe romani sa fie mai responsabili financiar. Consumatorii cauta diverse modalitați de a-și reduce cheltuielile invizibile, de a gasi…

- Diploma Show va avea loc in toamna acestui an, intre 7 și 16 octombrie, la Combinatul Fondului Plastic Diploma Show, festivalul noii generații de artiști, arhitecți și designeri romani, organizat de The Institute și prezentat de UniCredit Bank, a primit peste 450 de inscrieri de la absolvenți de la…

- Studiu Genesis Property Angajații iși reevalueaza prioritațile, ca urmare a provocarilor cu care s-au confruntat in ultimii ani, devenind mai atenți la echilibrul dintre viața profesionala și cea personala și, in același timp, mai conștienți de importanța coeziunii echipelor din care fac parte. Astfel,…

- Renault Group și Vitesco Technologies, companie din domeniul tehnologiilor de transmisie moderne și a soluțiilor de electrificare, au anunțat semnarea unui parteneriat strategic vizand dezvoltarea in comun și producția de sisteme de electronica de putere pentru motorizari electrice și hibrid.…

- Livrarea cardurilor sociale de care beneficiaza 2,5 milioane de romani decurge conform graficului asumat. Pana la 1 iulie, 500.000 de romani vor intra in posesia lor, pentru a putea achiziționa alimente și mese calde. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput la 10 iunie distribuirea…