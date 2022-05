Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit diverselor studii, electrificarea este, fara indoiala, cea mai buna soluție pentru un viitor cat mai "curat". Comisia Europeana este de acord cu asta, tocmai de aceea vrea sa interzica vanzarile de mașini pe benzina, diesel și hibrid pana in 2035. Anul trecut, șeful BMW a spus ca nu este intru…

- Resursele de nichel si litiu ajung pentru a produce pana la 14 milioane de vehicule electrice la nivel global in 2023, asa ca Europa ar trebui sa isi asigure mai multe materii prime pentru a renunta mai rapid la utilizarea petrolului, a declarat marti organizatia Transport and Environment (T&E), transmite…

- Primaria Cluj-Napoca va achiziționa autobuze electrice noi pentru zona metropolitana, incepand cu Florești, atat prin cheltuieli din bugetul de stat, cat și din fonduri PNRR. Floreștiul va avea și stații de incarcare noi pentru mașinile electrice.

- Unul dintre cei mai mare producatori de baterii din lume, Varta, va opera o investiție strategica intr-o fabrica de baterii pentru mașini electrice din Romania. Compania germana a intemeiat o noua filiala de mobilitate electrica in luna februarie, numita Pertrix V. Noua filiala va fi prezenta și in…

- MIS Grup, constructorul care a amenajat stațiile de incarcare ale autobuzelor electrice care vor circula pe ruta linia verde, ar fi lasat doua zile doua strazi fara apa, dupa ce ar fi lovit o conducta principala de apa, in timpul lucrarilor. Cititorii Bistrițeanul.ro au semnalat faptul ca MIS Grup,…

- Skoda Auto, divizie a Volkswagen AG, a anuntat ca firma de la care se aprovizioneaza in Ucraina a decis sa reia productia de cablaje, ceea ce ar trebui sa permita producatorului auto ceh sa reia productia modelului sau electric ENYAQ iV, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romanii au inmatriculat pentru prima data mai multe modele noi de mașini electrice decat diesel la nivel de luna, arata datele Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile. In ianuarie au fost inmatriculate in Romania peste 9.200 de autoturisme, in creștere cu 56% fața de ianuarie anul…

- In luna ianuarie 2022 au fost inmatriculate in Romania 570 de mașini 100% electrice, 148 dintre acestea au fost Dacia Spring. Raportul Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) pentru luna ianuarie arata ca achizițiile de mașini „verzi” din aceasta perioada aproape…