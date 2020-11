Top 10 locuri de vizitat lângă Brașov. Din Poiană, la Templul Ursitelor! Județul Brașov se poate lauda cu multitudinea de obiective turistice pline de legende și istorie. Sunt sute de locuri de vizitat langa Brașov, pornind de la Poiana și masivele muntoase care pazesc orașul, pana spre localitațile din depresiune. Iata un top cu cele mai interesante locuri de vizitat langa Brașov, sa te bucuri de frumusețea zonei. O vacanța nu va fi niciodata suficienta sa ajungi la cele mai frumoase locuri de vizitat langa Brașov. Este o regiune bogata in muzee, cetați, vestigii arheologice, biserici fortificate, stațiuni și locuri de relaxare, parcuri tematice și sute de trasee… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

