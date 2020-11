Top 10 locuri de vizitat la munte. Din Bucegi în Retezat! Romania are munți spectaculoși, cu peisaje mirifice și pline de legenda. Descopera un top cu cele mai frumoase locuri de vizitat la munte, de la trasele accesibile din Bucegi, la cascadele spectaculoase din Cheile Nerei, la salba de lacuri de smarald din Retezat. Pregatește-ți din timp vacanțele la munte și marcheaza pe harta locurile și traseele pe care nu ai mai fost. Iata o lista cu unele dintre cele mai atractive locuri de vizitat la munte, fie vara, cand te bucuri de cascade, lacuri și racoare, fie iarna, cand poți sa te bucuri de zapada și de saniuș. Sfinxul și Babele din Bucegi turiștii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

