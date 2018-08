Top 10 licori din Cartea Vinurilor Româneşti Echipa de jurati care evalueaza vinurile volumului trei al ghidului „The Wine Book of Romania/Cartea Vinurilor Romanesti“ a alcatuit un top 10 al vinurilor de 4,5 si 5 stele care sa reprezinte Romania si Moldova oriunde in lume. Cele zece vinuri sunt: Avinci – Negru de Dragasani 2015 (rosu); Crama Bauer – Petit Verdot 2016 (rosu); Crama Rasova – Rose 2017; Davino – Flamboyant 2014 (rosu); Domeniile Tihani – Apogeum Feteasca Neagra 2014 (rosu); Gitana Winery – Petite Sophie (alb) 2015; Lacerta Winery – Cuvee X 2015 (alb); Mosia Galicea Mare – Feteasca Neagra 2016 (rosu); Petro Vaselo – Spumant… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul semestru al anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari – Direcția Migrație au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei celor peste 100 000 de persoane, straini din state terțe și cetațeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1259 de straini cu ședere…

- Peste 1000 de romani și-au declarat spațiile private ”Zone libere de corupție” și vor arbora steagul galben al campaniei Declic la locuințele sau firmele lor. Este vorba despre cea mai mare mișcare de rezistența cetațeneasca – Zonele Libere de Corupție. In doar trei zile de la lansarea campaniei Declic,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana vineri seara, pe 29 iunie, atat atentionarea Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila pentru 19 judete, cat si informarea meteo de instabilitate atmosferica, in restul regiunilor. Astfel, conform meteorologilor, in intervalul 28…

- ♦ Romania ocupa pozitia a cincea la nivelul UE in ceea ce priveste suprafata cultivata cu vita de vie, dupa nume mari precum Spania, Franta, Italia si Portugalia, arata datele APEV - Asociatia Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri ♦ Doua regiuni - dealurile Moldovei si dealurile Munteniei si Olteniei…

- Dupa ce compania aeriana Ryanair a decis la inceputul acestui an sa renunțe la cursele operate de la Timisoara spre Germania, Marea Britanie si Belgia, mentinand doar rutele spre Bucuresti si Milano, irlandezii au anuntat acum ca vor opera curse spre Anglia de la Cluj. Acestea ar urma sa devina functionale…

- O spun cercetatorii vestiti de la universitati precum Oxford sau creatori de aplicatii din toata lumea care si-au dat intalnire zilele acestea la Cluj. Proiectele dezbatute: de la inovatii in neurostiinte, pana la drone inteligente, care detecteaza bolile in agricultura, survoland norii, ne vor schimba…

- Valva i-a fost implantata unui pacient in varsta de 80 de ani, diagnosticat cu stenoza valvulara aortica severa, boala coronariana trivasculara, care avea implantate stenturi, de-a lungul anilor. Conform doctorilor, pacientul avea mulți factori de risc, de la diabet zaharat tip II la accidente…

- Tenismanul roman Florin Mergea, care la un moment dat s-a aflat pe locul 7 in lume la dublu, a pierdut meciul sustinut alaturi de Teodor-Dacian Craciun, marti, in prima runda a probei de dublu la turneul futures ”Ioana Cup 2018”, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si organizat in acest an la…