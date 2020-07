Stiri pe aceeasi tema

- Se intreaba, unii, pe rețelele sociale, cum de niște absolvenți olimpici cu 10 la Bacalaureat vor fi conduși de unii care au luat 3.20 la examenul maturitații. Raspunsul e simplu: Cei cu 3.20 au fost aleși de parinții celor cu 10. Daca vom depași momentul, vom observa ca, de ani de zile, avem cate o…

- S-a finalizat prima sesiune a examenului de Bacalaureat, s-au afișat și notele finale, dupa contestații, iar Bacaul se poate mandri cu inca trei candidați de 10 (zece). Daca inainte de contestații inregistram trei medii maxime, prin absolventele Madalina Elena Dima, de la Colegiul Național „Dimitrie…

- Timp de doua zile, candidații nemulțumiți de notele primite la examenul de bacalaureat, care s-au afișat pe 30 iunie, au avut posibilitatea de a depune contestații. Dupa centralizarea lor in centrele de examen, s-au totalizat nu mai puțin de 1.915 de contestații, conform informațiilor primite de la…

- Statistic vorbim de 4.346 de inscriși, din care: 2.945 de candidați admiși (reușiți), 1.260 respinși, trei eliminați și restul de 137 neprezentați. Rata de promovare pe județul Bacau este de 69,97%. Mai in detaliu, vorbim de o rata de promovare mai mare decat cea naționala, care este de 62,9%. Promoția…

- Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia si Liceul Teoretic „Sfantul Iosif” Alba Iulia raman pe primul loc, cu rata de promovare 100%, in clasamentul celor mai bune licee din județul Alba, dupa rezultatele la Bacalaureat 2020. Li se alatura in acest an si Liceul German Sebeș. Potrivit ISJ…

- Drumul național care leaga Bacaul de Onești a fost acoperit, astazi, cu un strat gros de gheața, in localitatea Orașa din comuna bacauana Livezi, dupa ce a plouat cu grindina. Hidrologii au emis vineri o avertizare cod galben de inundatii pe rauri din judetul Bacau, incepand de la ora 17.25 pana la…

- Spitalul Municipal de Urgența Moinești (SMU) se afla, alaturi de celelalte spitale din județ, in prima linie, oferind asistența medicala tuturor pacienților proveniți din judetul Bacau, luand in considerare și zona arondata Spitalului „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești – spital suport COVID-19, precum și…

- Campionatul Național de Raliuri este blocat la start de pandemia creata de noul Coronavirus. Și e blocat inainte de a fi inceput cu adevarat. Primele doua etape, Raliul Bucovinei și Raliul Harghitei, programate in mai și iunie, au fost amanate in mod oficial. Adevarul este insa ca intreg campionatul…