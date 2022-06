Top 10 legume sănătoase de vară Bogate in arome, nutrienți buni și vitamine specifice, ce motive mai bune ai ca sa consumi legume in aceasta vara? Ar fi intr-adevar o mare eroare de dieta (și de gust) sa le ratezi. Vinetele: stres antioxidant Cu cat coaja ei tinde sa fie mai inchisa, cu atat incorporeaza mai... The post Top 10 legume sanatoase de vara appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 30 mai, Lidl Romania lanseaza noua colecție de plastilina Hey Clay, prin care iși propune sa le ofere parinților un mod interactiv de a-i invața pe cei mici despre importanța unei diete bogate in fructe și legume proaspete, precum și despre beneficiile lor nutriționale. Noua colecție de plastilina…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, astazi, ca "Romania are cele mai sanatoase paduri din Europa". Ministrul participa, la Sibiu, la lansarea celui mai mare proiect de reimpadurire din Europa, unnde este prezent si Printul Charles.

- Seful Agentiei Nationale de Informatii a SUA, Evril Haynes, a spus ca presedintele rus Vladimir Putin inca incearca sa creeze o „punte de pamant” intre teritoriile ocupate temporar din Donbass si Transnistria nerecunoscuta.

- Dieta DASH Dieta Dash a fost creata pentru a-i ajuta pe cei care aveau probleme cu tensiunea arteriala si consta intr-un mix de fructe, legume, cereale integrale, proteine si lactate cu putina grasime. Dieta presupune si evitarea grasimilor saturate, bauturilor dulci, lactate grase, dulciuri, unele…

- Daca ai ținut vreodata o dieta sau ai adoptat un anumit regim alimentar, atunci cand știi ca specialiștii recomanda sa consumam cat mai multe alimente sanatoase, slabe din punct de vedere caloric și care sa nu pice greu la stomac. Cu toate acestea, iata o lista cu top 3 carbohidrați care pot fi consumați…

- Dieta astrala dureaza 14 zile, timp in care luna scade de la stadiul de luna plina la stadiul de luna noua. Este perioada ideala pentru dezintoxicarea organismului și pentru inceperea curelor de slabire. Este perioada in care n-ar trebui sa te mai apropii de cafea, ceai (inclusiv cel verde), alcool,…

- Avantajele de a avea fructe și legume crescute chiar de tine sunt evidente: nu trebuie sa mai cumperi atat de multe alimente din comerț, știi ce mananci, te bucuri de produse mai sanatoase și ai o activitate care iți poate aduce foarte multe satisfacții. De asemenea, in cazul in care dorești sa te extinzi,…

- In saptamana 14-18 martie, o echipa a Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”, formata din cinci cadre și cinci elevi, se va deplasa in Atena (Grecia), pentru implementarea unui proiect ce are ca tema dieta sanatoasa și limbile straine. Este un proiect de schimb interșcolar Erasmus+ intitulat TLOWP…