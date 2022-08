Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a fost, in iunie, de 3.977 lei, mai mare cu 49 de lei (+1,2%), fata de valoarea consemnata in luna precedenta, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).

- Un sfert dintre tinerii din Romania nu au un loc de munca, sunt datele furnizate de Institutul Național de Statistica (INS). Aceștia iși gasesc foarte greu o slujba bine platita pentru ca nu au pregatirea necesara sau vor mai multe beneficii. In plus, unul din patru tineri nu are bacul luat, așa ca…

- Se prelungeste colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii…

- Romania a inregistrat, in luna mai a acestui an, un spor natural negativ al populatiei de 6.581 de persoane, in scadere fata de aceeasi perioada din 2021, cand sporul negativ era de 9.026 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale,…

- Fondul de locuinte si-a pastrat in 2021 trendul ascendent din ultimii ani, inregistrand 9.587.200 de unitati, in crestere cu 66.100 (+0,7%), fata de sfarsitul anului 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Cresterea „intrarilor” in fondul…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 6.443 lei, in aprilie, cu 42 de lei (+0,7%) mai mare decat in luna martie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.967 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 30 de lei (+0,8%), potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Peste 11 milioane de chestionare au fost transmise in etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. In cele 11 saptamani de recensamant complet digitalizat, Institutul Național de Statistica a stabilit o premiera absoluta: Romania este țara din UE care a inregistrat…

- Salariul mediu net a ajuns, in martie 2022 la valoarea de 3.937 de lei, in creștere cu 216 lei comparativ cu luna februarie, fiind echivalentul unei majorari de 5,8%, conform celor mai recente date transmise de Institutul Național de Statistica (INS)....