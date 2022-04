Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan va pleca in primul turneu in Statele Unite, unul ce vizeaza publicul de origine romana. Așadar, artista bifeaza un succes enorm in cariera in 2022. La 12 ani de cand a intalnit succesul la scara globala, cantareața se prezinta pentru prima data in fața celor ce i-au susținut melodiile…

- Un medic trage un semnal de alarma pentru toți romanii. Oamenii trebuie sa fie din ce in ce mai atenți la ceea ce consuma. Cumparaturile trebuie sa fie luate in serios mai mult in zilele noastre, pentru ca pana și etichetele pot sa ne pacaleasca. Neurochirurgul Alexandru-Vlad Ciurea spune ca odihna,…

- Cați bani va costa carnea de miel de Paște in 2022. Ne aflam in luna aprilie, iar romanii se gandesc deja la masa de Paște. Anul acesta, Paștele Catolic pica pe 17 aprilie 2022, iar cel Ortodox pica pe 24 aprilie 2022. Iata ce trebuie sa știe romanii care iși doresc carne de miel la […] The post Cați…

- Nelson Mondialu le da sfaturi de viața romanilor, iar pe mulți oameni cinstiți i-a iritat.”Romanilor, cea mai sigura cale ca sa ramai sarac ii aia de a fi cinstit. Doamne ajuta! Cine fura azi un ou…”, a spus Nelson Mondialu, ironizand oamenii cinstiți, care se descurca cu greu.Nelson Mondialu a spus…

- Romanii ar putea plati cu 20% mai mult pe carnea de pui, in acest an: Avertismentul producatorilor Romanii ar putea plati cu 20% mai mult pe carnea de pui, in acest an: Avertismentul producatorilor Romanii ar putea plati cu 20% mai mult pe carnea de pui, in acest an. Producatorii si fermierii spun ca…

- Aproape 1,5 milioane de chestionare au fost completate online de la inceperea campaniei de autorecenzare, in urma cu doua saptamani. Potrivit Institutului Național de Statistica, au fost inregistrate in primele doua saptamani 1.472.305 chestionare completate online. Cele mai multe au fost completate…

- Tabletele de iodura de potasiu vor fi distribuite și la noi in țara. Este anunțul momentului, facut de ministrul Sanatații din Romania, Alexandru Rafila. Ministrul a declarat ca va exista o campanie de informare privind utilizarea corecta a acestor pastile.

- Alianta pentru Turism, care reuneste 26 de organizatii din industria turismului si a ospitalitatii, solicita autoritatilor ridicarea restrictiilor incepand cu luna martie, in conditiile in care al cincilea val al pandemiei si a atins punctul maxim si numarul infectarilor a intrat pe o panta descendenta.…