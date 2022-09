Top 10 domenii cu locuri de muncă pentru tinerii absolvenți. Salarii între 500 și 900 de euro Peste 130.000 de studenți absolva in fiecare an. La aceștia se adauga cei care sunt inca pe bancile facultaților și sunt dispuși sa munceasca pentru a acumula experiența sau pentru a se intreține pe parcursul anilor de studii. Conform celui mai recent sondaj realizat de BestJobs in randul tinerilor studenți, aproape 80% dintre respondenți (79,4%) au de gand sa se angajeze in timpul studiilor. Dintre aceștia 46% vor sa se angajeze in domeniul pe care il studiaza, in timp ce pentru aproape 44% nu conteaza domeniul, ci doar sa iși asigure independența financiara. „Cu un deficit mare de personal și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

