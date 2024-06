Stiri pe aceeasi tema

- Munca de la cafenea, interzisa in localuri: Patronii din Romania nu mai tolereaza sa le fie ocupate mesele pentru o zi intreaga, la o consumație mica Munca de la cafenea, interzisa in localuri: Patronii din Romania nu mai tolereaza sa le fie ocupate mesele pentru o zi intreaga, la o consumație mica…

- Munca este mai mult decat o necesitate. Prezenta inevitabil in viața de zi cu zi, se reflecta in ritmul uzual al traiului. Indiferent de natura muncii, spațiul alocat acesteia este și el important. Acesta poate fi armonizat cu ajutorul elementelor incorporate in spațiu. Astfel, utilul este asociat și…

- Peste 200.000 de persoane inactive doreau sa lucreze anul trecut, dar fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In anul 2023, numarul somerilor BIM (Biroul International al Muncii) a fost de 455.600 persoane.”Ponderea…

- ”Ponderea persoanelor subocupate in totalul populatiei active a fost in anul 2023 de 1,2%, cu 0,1 puncte procentuale mai scazuta decat in anul precedent. Forta de munca potentiala aditionala cuprindea 202.400 persoane, in scadere cu 0,4% fata de anul anterior. In anul 2023 numarul somerilor BIM a fost…

- Tinerii chinezi se imbraca in cele mai urate pijamale și cei mai urați papuci de casa atunci cand merg la munca. Este forma lor de rebeliune impotriva tuturor, de la șefii duri și condițiile proaste de munca pana la salariile mici și programul lung de lucru. Imaginile cu ținutele lor bizare au devenit…

- Compania Naționala Poșta Romana anunța ca a ajuns la un acord cu sindicatul pentru semnarea unui nou Contract Colectiv de Munca. Acesta va fi inregistrat la ITM. „Toți angajații care au luat parte la conflictul colectiv de munca iși vor relua atunci atrib

- ”18.000 dintre cei peste 21.000 de angajati ai Postei Romane, adica un procent de 90%, indiferent de functia pe care se afla, indiferent de responsabilitati si de vechime, din luna iulie 2024 vor avea salariul minim pe economie!”, este mesajul transmis de Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania,…

- Județul Dambovița ofera sute de locuri de munca, in aceasta saptamana, pentru cei aflați in cautarea oportunitaților profesionale din diferite domenii de activitate. Dovada sunt cele peste 200 de locuri de munca puse la dispoziție de angajatorii din județ. In acest context, AJOFM Dambovița, pune astazi…