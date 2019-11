Top 10 cele mai vizionate seriale pe Netflix: FRIENDS pierde pozitia de lider

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de filmare Netflix și activiștii de mediu care ii insoțeau prin padurile din Banat a fost agresata de taietorii ilegali de lemne. Potrivit unei postari pe Facebook a organizației Agent Green, echipa de filmare a Netflix, care lucreaza pentru documentarul „Broken”, și ecologiștii care ii insoțeau…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat o declaratie recenta a lui Andras Fekete-Gyor, liderul formatiunii de centru Momentum, care sustine un candidat liberal si nu unul maghiar la alegerile prezidentiale din Romania, transmite MTI. Intr-un interviu acordat vineri postului public Radio…

- "Parlamentarii au tradat vointa poporului si au votat un guvern care va taia salariile si pensiile. Pentru liberali "depesedizarea" Romaniei inseamna concedieri masive in intreg sistemul bugetar, in urma carora sute de mii de romani si-ar putea pierde locurile de munca. Guvernul lui Iohannis va aduce…

- Aaron Paul, actorul care a jucat rolul lui Jess Pinkman din "Breaking Bad", aparut in campania Netflix de promovare a filmului "El Camino" continuarea serialului de succes. Pentru a promova "El Camino" in Romania, Netlix a venit cu o idee inedit: l-a rugat pe Aaron Paul sa guste mai multe bauturi romanești,…

- Vocile s-au ridicat impotriva lui Pușcaș dupa ratarea penalty-ului cu Norvegia. Dar sa vedem cine trebuia sa execute, de ce nu și-a asumat momentul și cum se tot indoaie ADN-ul fragil al lui Nicușor. Pe vremea cand abia scotea capul in fotbalul mare și frecventa loturile naționale de juniori, Stanciu…

- Autoritațile fiscale intenționeaza sa formuleze acțiuni de dizolvare impotriva tuturor societaților care au un activ net mai mic decat jumatate din capitalul social pentru doi ani consecutivi. Pe baza datelor financiare disponibile, 39% din societațile din Romania nu indeplineau acest criteriu la sfarșitul…

- Deputatul PSD Sorin Bota a declarat ca Romania pierde anual peste un miliard de euro, deoarece nu exista contracte pentru calea ferata, iar peste șase milioane de tone de marfa nu sunt transportate prin portul Constanța, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis intervine in scandalul momentului!…

- Nationala Under 21 a Romaniei a pierdut prima partida disputata in preliminariile Euro 2021. Danezii au deschis scorul repede, in minutul 3, prin Olsen, iar apoi si-a majorat avantajul prin acelasi jucator in repriza secunda (55). Au urmat doua bare si inca o ocazie mare a nordicilor, asa ca totul parea…