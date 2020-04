Stiri pe aceeasi tema

- Piața auto second-hand din Romania va inregistra o scadere consistenta anul acesta, intrucat dealerii auto de mașini rulate și samsarii nu vor mai aduce, cel puțin 3 luni, alte mașini din afara țarii.

- In ultima perioada, a crescut foarte mult apetitul pentru investitii in Romania si in lume, astfel ca, in 10 zile, XTB Romania a generat cat media lunara in termen de rulaje, depuneri si conturi noi. "Intr-un context economic in care scolile si gradinitele se inchid, evenimentele cu multi…

- Piața auto din Romania a inceput anul 2020 cu o scadere puternica a inmatricularilor, potrivit raportului oficial publicat de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel, pe parcursul lunii ianuarie, romanii au inmatriculat 12.489 de mașini noi, in scadere cu…

- In timp ce vanzarea de ovule este strict interzisa in Romania, fiind considerata trafic de organe, medicii de pe plaiuri mioritice au gasit o metoda ingenioasa de a sprijini tranzactiile ilicite.

- Piața auto mondiala a scazut cu 4 milioane de unitați anul trecut, spre 90,3 milioane unitați, pe fondul scaderilor din țari precum China și India, arata datele companiei de analiza LMC Automotive citate de CNN. Cel mai bun an al pieței a fost 2017 și estimarile sunt ca s-ar putea ajunge la un nivel…

- BMW Romania a publicat o serie de statistici interesante cu privire la preferințele clienților care au achiziționat mașini noi pe parcursul anului trecut. In 2019, producatorul bavarez a vandut 2858 de mașini pe piața din Romania (un nou record pentru marca BMW in țara noastra), in creștere cu 3% comparativ…

- Vanzarile Dacia pe plan local s-au plafonat in 2019 si s-au mentinut la nivelul din 2018, de aproximativ 55.000 de masini noi livrate. Prin urmare, Romania este pentru brandul romanesc a cincea piata dupa volumul de masini noi vandute.

- In UE s-au inmatriculat 15,3 milioane de mașini noi anul trecut, cu 200.000 peste 2018, iar Dacia a avut cel mai bun an de pana acum, cu 572.000 de unitați. Piața a scazut in doar opt țari UE, iar Germania a ramas, la mare distanța, piața numarul 1. Polonia este cea mai mare piața din regiune, cu 555.000…