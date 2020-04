Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, vanzarile de mașini la nivel global vor ajunge la 78.8 de milioane de unitați, estimeaza IHS Markit, companie de consultanța ce ofera date de referința pentru majoritatea producatorilor auto. Totalul reprezinta o scadere de 10 milioane de unitați fața de estimarile din luna ianuarie. Astfel,…

- Asociația Constructorilor de Automobile din China (CPCA) a publicat in aceasta saptamana un raport cu privire la vanzarile de mașini in luna februarie. Datele oficiale arata ca vanzarile de mașini noi au scazut in China cu 80% pe parcursul celei de-a doua luni a anului, ca urmare a epidemiei de coronavirus.…

- Volkswagen Golf a fost cea mai vanduta mașina din Europa și in 2019, noteaza b1.ro . Vanzarile celor mai cunoscute modele marca Dacia, Sandero și Duster, au crescut in 2019. Volkswagen Golf ocupa primul loc cu 410.330 de mașini vandute. Totuși, vanzarile au fost in scadere, pentru al patrulea an la…

- Vanzarile de mașini au crescut in Europa cu 1.2% in 2019, pe baza datelor oficiale agregate de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Totuși, creșterea a venit in special pe fondul unor vanzari masive in luna decembrie, iar asociația europeana a anunțat acum ca pentru 2020 estimeaza…

- Vânzarile anuale înregistrate de Kia în Europa*, totalizând 502.845 unitați, reprezinta ocreștere a vânzarilor de +1.7% și al 11-lea an consecutiv de creștere a marcii. Anul trecut,Kia a atins, de asemenea, o cota de piața de 3.2%, cea mai mare din istoria sa în…

- Cu excepția DS (+17%), celelalte branduri din grupul PSA au inregistrat scaderi ale vanzarilor globale in 2019, dupa cum urmeaza: Peugeot (-16%), Citroen (-5%), Opel/ Vauxhall (-5.9%). Per total, grupul PSA a vandut 3.49 de milioane de unitați in 2019, cu 10% mai puțin fața de recordul din 2018, pe…

- Mercedes-Benz ramane cel mai mare producator mondial de mașini de lux, pentru al patrulea an executiv Constructorul auto german Mercedes-Benz si-a aparat cu succes titlul de cel mai mare producator mondial de automobile de lux, dupa ce si-a devansat rivalii BMW AG si Audi pentru al patrulea an consecutiv,…

- Constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce Motor Cars a anuntat ca vanzarile sale au crescut anul trecut cu 25%, in pofida inrautatirii conditiilor economice globale, gratie unei cereri solide pentru primul sau SUV, Cullinan, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. Compania cu o istorie…