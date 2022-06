Top 10 cele mai urmărite canale YouTube din România în 2022: cine are peste 8 milioane de abonați Cele mai urmarite canale YouTube din Romania sunt ale vloggerilor și cantareților. Surprinzator, cel mai urmarit canal are conținut exclusiv in limba engleza. In topul clasamentului canalelor cu cele mai multe vizualizari, sortate dupa numarul de subscriberi, se afla platforme precum Cat Music (principalul canal de muzica de producție muzicala romaneasca, produse de casa e discuri cu aceeași denumire), Tra La La-Cantece și Desene Animate pentru Copii dar și Roton Music Tv (de asemenea, importanta casa de producție muzicala). Cat te costa sa-și cante Andra, Loredana ori Delia. Care e cea mai ”scumpa”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

