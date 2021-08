Stiri pe aceeasi tema

- Brisbane va deveni al treilea oras australian care va gazdui Jocurile Olimpice, in 2032. Jocurile Olimpice au mai avut loc in Melbourne, in 1956, si in Sydney, in 2000, informeaza marca.com. Brisbane a fost singurul oras candidat pentru aceasta ediție. Miercuri, a avut loc la Tokyo sesiunea cu numarul…

- Brisbane va deveni al treilea oras australian care va gazdui Jocurile Olimpice, in 2032, dupa Melbourne, in 1956, si Sydney, in 2000, informeaza marca.com. Brisbane a fost singurul oras candidat pentru editia de peste 11 ani si candidatura a fost incununata de succes, in urma votului din cadrul…

- Brisbane va fi al treilea oraș australian care ca gazdui Jocurile Olimpice, dupa Melbourne, în 1956, si Sydney, în 2000. Orașul australian a fost singurul intrat în cursa pentru a fi gazda a JO din 2032.Brisbane a fost singurul oras candidat pentru editia de peste 11 ani si…

- Un oraș din Asia Centrala este cel mai scump oraș din lume pentru expați, relateaza CNN.Raportul „Cost of Living Survey” publicat anual de catre Mercer, cea mai mare companie de consultanța la nivel mondial, evalueaza 209 orașe în funcție de costurile comparative de trai, printre…

- Auckland (Noua Zeelanda) pe primul loc in clasamentul anual realizat de saptamanalul The Economist privind cele mai bune orase pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia) si Wellington (Noua Zeelanda). "Auckland a urcat in topul clasamentului datorita abordarii…

- Auckland (Noua Zeelanda) pe primul loc in clasamentul anual realizat de saptamanalul The Economist privind cele mai bune orase pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia) si Wellington (Noua Zeelanda). "Auckland a urcat in topul clasamentului datorita abordarii…

- Metropola Auckland din Noua Zeelanda se situeaza in varful clasamentului anual realizat de saptamanalul The Economist privind cele mai bune orase pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia) si Wellington (Noua Zeelanda), relateaza Agerpres. In coada topului se afla…

- Auckland (Noua Zeelanda) se situeaza in varful clasamentului anual realizat de saptamanalul The Economist privind cele mai bune orase pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia) si Wellington (Noua Zeelanda)."Auckland a urcat in topul clasamentului datorita abordarii…