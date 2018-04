Top 10 cele mai poluante modele ale marilor producatori de masini

Stiri pe aceeasi tema

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia va aparea o noua companie, relateaza Bloomberg. Cele doua companii au un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Renault detine peste 44% din Nissan, iar compania japoneza are 15% din actiunile producatorului francez.…

- ​Salonul International Auto Bucuresti - SIAB - a revenit dupa 11 ani de absenta si standurile arata bine, mai ales ca este organizat in doua hale noi de la Romexpo. Sunt cateva premiere europene, exxista si o masina pe hidrogen si sunt expuse si masini electrice. Lipsesc o serie de marci importante;…

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Dacia, Renault, Nissan alaturi de Mercedes-Benz si smart, dar si Peugeot, Citroen si DS, marci ce ce reprezinta 45% din vanzarile de autoturisme noi de pe piata locala, vor lipsi de la prima editie ...

- Vanzarile europene de masini au atins un nivel record al ultimilor 10 ani, in 2017, pe fondul unei mai mari cresteri economice care a sporit increderea consumatorilor, cei care propulseaza cererea fiind SUV-urile producatorilor francezi Peugeot si Renault, dar si autoturismele competitorului italian…

- In timp ce piața mașinilor noi a avut o creștere infima de 11% in 2017, romanii s-au inghesuit la cumparat de autovehicule second-hand din import. Piața in acest sector a crescut cu 74% anul trecut. Eliminarea timbrului de mediu a fost un factor important in aceasta ecuație. Au existat luni…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…