Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a precizat ca noi sesiuni ale programelor Rabla Clasic si Rabla Plus vor incepe de pe 24 martie. El a adaugat ca noul program Rabla Local este finantat cu fondurile pentru gaze cu efect de sera si are un buget alocat de 240 milioane lei, potrivit News.ro.

- In cazul programului Rabla Clasic, prima de casare va crește la 7.000 de lei, pentru achiziționarea unei mașini noi in schimbul casarii unui vehicul uzat. Daca sunt casate doua mașini uzate, valoarea ecotichetului crește la 10.000 de lei.Raman valabile bonusurile care pot fi adaugate la prima de casare:…

- Administrația Fondului pentru Mediu intenționeaza sa aduca o serie de modificari programelor Rabla Clasic și Rabla Plus in 2023. Proiectele au fost deja puse in dezbatere publica, iar pentru a deveni oficiale trebuie aprobate de Ministerul Mediului și publicate in Monitorul Oficial. Pana atunci, hai…

- Guvernul pregatește in aceste zile modificarea condițiilor de subvenționare a achizițiilor de automobile, inclusiv a celor electrice, prin Rabla Plus. Printre schimbarile discutate se numara, potrivit primelor informații, eliminarea autoturismelor electrice care au un preț mai mare de 75.000 de euro,…

- Continue reading Informarea cetațenilor in era digitala: Locuitorii Zonei Metropolitane Cluj pot gasi pe o singura harta informații despre reguli de construire, proiecte de infrastructura sau stații pentru mașini electrice at Info real.

- Vești alarmante: Romanii au ajuns sa nu iși mai permita nici macar produsele ieftine din magazine Vești alarmante: Romanii au ajuns sa nu iși mai permita nici macar produsele ieftine din magazine Puterea de cumparare a romanilor ramane printre cele mai mici din Uniunea Europeana, arata datele INS. Deși…

- Statul vrea sa acorde mai mulți bani celor care cumpara mașini electrice. Cei 10 mii de euro de acum ar putea fi suplimentati cu 15 la suta. Asta isi doreste ministrul Mediului care a explicat la Tema Zilei, la TVR Info, cum va funtiona in acest an programul Rabla Plus.

- Tot mai mulți romani iși achiziționeaza mașini electrice și abia apoi realizeaza o serie de provocari carora trebuie sa le faca fața. Unii dintre ei dau dovada de inventivitate și gasesc soluții neașteptate.