Top 10 cele mai cautate masini hibrid in Romania. In vara au fost inmatriculate 1.770 de unitati

- Numarul inmatricularilor de masini noi a facut un salt in luna august, fiind cu 137% mai mare decat in perioada similara a anului trecut, la un total de 28.546 unitati, in conditiile in care dealerii auto de pe piata locala se straduiesc sa livreze ultimele masini omologate sub vechiul standard…

- S-au facut schimbari radicale de la 1 septembrie. Mai multe modificari au intrat in vigoare de la aceasta data. Vizați sunt proprietarii de mașini din Romania. Mai concret, vorbim despre șoferii care dețin vehicule din mai multe categorii.Anunțul a fost facut pe site-ul Direcției Regim Permise…

- In primele sapte luni ale acestui an, in Romania au fost inmatriculate aproape 350 de mii de masini, iar din acest total, doar 21% au fost autoturisme noi, restul fiind masini second hand, potrivit datelor furnizate, de catre Directia Regim Permise si Inmatriculari (DRPCIV). In perioada 1 ianuarie 2018…

- Am cumparat un autoturism nou, Golf, Confort Live, TSI DSG și vinzatorul mi-a spus ca trebuie sa-l inmatriculez, obligatoriu, pana la 1 septembrie, data dupa mașina nu va mai putea fi inmatriculata. Este legal? Exista mașini care nu mai pot fi inmatriculate in Romania?(G. Barbulescu, București) RASPUNS:…

- Aproximativ 75.300 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 33% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce inregistrarile de autoturisme rulate s-au diminuat cu 6,87%, pana la 274.195 de unitati, arata statistica Directiei Regim…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut puternic in luna iulie și au ajuns la 15.210 unitați, potrivit raportului oferit de Direcția Regim Permise Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Volumul este in creștere puternica cu peste 34% comparativ cu perioada similara din 2017. O mare parte…

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- Inmatricularile de autoturisme rulate au scazut, in primele cinci luni ale anului, cu peste 8%, ajungand pana la 197.010 unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, cand erau consemnate circa 215.000 de inregistrari, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a…