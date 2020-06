Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi decese provocate de noul coronavirus au fost raportate, sambata dupa-amiaza, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Bilantul total urca, astfel, la 1.173 de oameni care au murit in Romania din cauza COVID-19. Conform sursei citate, este vorba despre o femeie de 78 de ani, din Suceava, un…

- Ca sa lupte impotriva pandemiei de coronavirus, o investiție de 2.700 de holtere cardiace a fost aprobata de Primaria Sectorului 1, pentru complexul de sanatate Caraiman. Asta dupa ce, in august 2019, primarul Tudorache a dat 8.750.000 lei pentru 50 de holtere EKG 12 canale, 250 de holtere EKG 3 canale,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca problema testelor pentru COVID-19 este, practic, solutionata, in acest moment, UNIFARM avand un contract pentru kituri de testare pentru 2 milioane de cetateni. El a fost intrebat daca, in acest moment, in Romania exista suficiente kituri…

- „ UNTRR este revoltata de faptul ca Pachetul Mobilitate 1 avanseaza accelerat urmand procesul legislativ de adoptare la nivel european, sub presiunea politica a Statelor Vestice ale Aliantei Rutiere, in ciuda crizei fara precedent cu care se confrunta transporturile rutiere din UE in plina pandemie…

- Magazinul online de sisteme de securitate Atu Tech (a2t.ro) anunta ca inregistreaza o crestere semnificativa a cererii de instalare de sisteme de supraveghere cu camere pentru masurarea temperaturii corporale a oamenilor, existand interes mare din partea institutiilor de sanatate, retailerilor mari…

- Vestea ca cercetatorii de la Institutul Oncogen din Timișoara au realizat un vaccin anti-COVID -19 a umplut de bucurie intreaga țara. Insa, vestea ar trebuit privita cu scepticism, asta pentru ca aceiași cercetatori au mai promis și vaccinuriCitește și: SURSE Romania TV: Gheorghe Flutur, INTERNAT…

- Ziarul Unirea Incepe testarea in masa in Romania: Primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea ajung in țara Incepe testarea in masa, iar astazi sunt așteptate sa ajunga in țara primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. In total, Romania va da 30 de milioane de euro, ”sub prețul pieței”. Pentru…

- CEO-ul companiilor Tesla si SpaceX, Elon Musk, a anuntat ca primele 1.200 de sisteme de ventilatie pentru bolnavii de COVID-19 vor fi gata de distribuire in cursul acestei saptamani, transmite marti Space.com.Miercurea trecuta (18 martie), Elon Musk s-a oferit sa inceapa productia de sisteme…