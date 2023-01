Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul retelelor sociale a declarat anterior ca va decide pana pe 7 ianuarie daca ii va permite fostului presedinte sa se intoarca. Cu toate acestea, este de asteptat ca decizia sa fie anuntata mai tarziu in cursul lunii, a scris ziarul, citand o persoana familiarizata cu chestiunea. Meta a infiintat…

- Capitanul portughez Cristiano Ronaldo s-a alaturat clubului Al Nassr din Arabia Saudita, a confirmat vineri (30 decembrie) clubul. Cristiano Ronaldo s-a alaturat clubului Al Nassr din Arabia Saudita. Clubul a anunțat ca starul a semnat contractul pe doi ani. El a parasit Manchester United in noiembrie…

- Am vizitat targul de Craciun din Craiova, al treilea din Europa ca frumusețe, potrivit unui clasament realizat cu privire la astfel de evenimente. Am putut constata avantajele evidente pe care o investiție oportuna le poate avea pentru comunitatea locala. Realizand o paralelea cu Capitala, putem vedea…

- Autoritațile ruse au blocat in medie 4.900 de site-uri web pe saptamana de la inceputul acestui an și pana in prezent, potrivit statisticii furnizate de un ONG pentru libertatea internetului, publicata luni de cotidianul economic Kommersant.Potrivit acestui ONG - Roskomsvoboda - autoritațile au restricționat…

- Postarea prin care Cristiano Ronaldo (37 de ani) a confirmat ca Mondialul din Qatar a fost ultimul al carierei sale a devenit a zecea cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram. Lui CR7 i-au raspuns, printre alții, Pele, Kylian Mbappe și LeBron James. „Sa caștig Campionatul Mondial pentru Portugalia…

- Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au postat sambata seara o fotografie care a devenit virala in online, adunand milioane de like-uri. Dar un detaliu genial a fost descoperit dupa publicarea imaginii. Cei doi mai fotbaliști, rivali de-a lungul carierei, au postat simultan o imagine in care joaca șah…

- Manchester United a desemnat o echipa de avocați pentru a analiza o eventuala incalcare a contractului facuta de Cristiano Ronaldo, in urma afirmațiilor facute de atacant intr-un interviu recent, in timp ce clubul incearca sa puna la cale plecarea sa cat mai repede posibil. Asta inseamna ca Ronaldo…