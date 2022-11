Top 10 cei mai bogați români. Cine e pe primul loc Publicația de specialitate Forbes a alcatuit topul celor mai bogați romani din 2022. Fața de anul precedent, exista mai multe schimbari importante. Fostul jucator de tenis Ion Țiriac (83 de ani) a incheiat anul 2021 pe locul 3 in ierarhia celor mai bogați romani, insa in acest an este pe poziția a doua, cu o […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

