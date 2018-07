Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca, vorbește despre riscurile la care se pot expune romanii atunci cand aleg o oferta de vacanța. ”(…) Nu pretul cel mai mic garanteaza concediul cel mai reusit. Clientii trebuie sa inteleaga…

- Petrece jumatate de an in emisfera nordica si jumatate in cea sudica, de fiecare data in cautarea verii. Si nu pentru ca este un iubitor al soarelui, sau nu doar de-asta, ci pentru ca are un business meteodependent, un lant de gelaterii artizanale care-i poarta numele - Moritz Eis.

- Cea mai mare companie de tutun din Romania, British American Tobacco, anunta inceperea investitiilor in marirea capacitatii de productie. Fabrica de la Ploiesti va produce rezerve pentru tigari electronice pentru toata Europa. Investitiile in tehnologia productiei de tigari electronice si rezervele…

- Este sezonul concediilor, este vara, iar o data cu acest anotimp vin și mult așteptatele vacanțe. Daca ești aventurier și inca nu te-ai decis unde iți vei petrece concediul anul acesta, iți prezentam cateva destinații de care nu vei ramane dezamagit.

- A deveni tata de gemeni pe 16 decembrie 2017, iar lui Enrique Iglesias inca nu-i vine sa creada in minunea care i-a schimbat viața. Artistul este un tata grijuliu care adora sa iși petreaca timpul cu micuții Nicholas și Lucy și nu scapa un moment fara a impartașii bucuria de a fi tata cu prietenii virtuali.…

- Primarul urmarit internațional și-a chemat rude, amici și bodyguardul ca sa petreaca zilele libere in apa limpede a Oceanului Indian. Mai exact, prietenii lui Radu Mazare au ajuns in Madagascar și sarbatoresc Ziua Muncii. Fotografiile publicate arata ca aceștia sarbatoresc pe cinste!

- Cercetatorii sunt uluiți dupa ce au descoperit prima dovada a unei adaptari genetice a ființei umane. Este vorba despre o populație de indigeni care a dezvoltat o splina supradimensionata. In apropierea coastelor Malaeziei traieste un popor caruia autoritatile i-au interzis sa puna piciorul pe uscat.…