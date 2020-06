TOP 10 articole care NU trebuie să le lipsească micuților maramureșeni pentru a se distra vara aceasta! TOP 10 articole care NU trebuie sa le lipseasca micuților maramureșeni pentru a se distra vara aceasta! Anotimpul favorit al tuturor și-a intrat in drepturi! Acum, mai mult ca oricand, adulții, copiii și batranii se bucura de caldura soarelui și de zilele lungi și relaxante de vara, dat fiind ca izolarea s-a incheiat. Cu toții sunt nerabdatori sa se revada, sa calatoreasca și sa se distreze in acest sezon. Cu toate precauțiile de igiena pe care pandemia le-a impus, este ușor sa pierzi din vedere strictul necesar atunci cand cel mic pleaca in vacanța la bunici. Daca te intrebai cum anume ii poți… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest week-end prelungit, politistii au emis patru ordine de protectie si au intocmit dosare penale pentru comiterea infractiunii de violența in familie si nerespectarea ordinului de protectie. Duminica, politistii din Baia Mare au intervenit la doua scandaluri in familie si au emis ordine de protectie…

- Optica managerului Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, Dumitru Vienescu, despre sistemul de sanatate s-a schimbat dupa ce a fost pacient COVID. Dumitru Vienescu a fost internat in Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu in data de 3 mai. A ieșit dupa 19 zile, fiind declarat vindecat. Vienescu…

- Activitatile de cercetare si documentare desfasurate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Maramures au dus la identificarea a trei persoane care au comis o inselaciune cu un prejudiciu in valoare de 223.125 lei. In urma depistarii lor, prejudiciul creat a fost recuperat in proportie de…

- O platforma stiintifica dedicata Covid-19 a fost lansata de Institutul Cultural „Yunus Emre”, care invita specialisti din intreaga lume sa contribuie cu articole, opinii si sugestii, potrivit news.ro.Platforma face parte din Proiectul de Cooperare Academica si Stiintifica din Turcia (TABIP),…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat, pe o strada din municipiul Sighetu Marmației, doi barbați din județul Maramureș care aveau asupra lor 4 grame de substanța vegetala, susceptibila a fi canabis. Ieri, in jurul orei 22.00, un echipaj…

- UNESCO ofera acces gratuit, la nivel mondial, la World Digital Library, biblioteca digitala care contine mii de articole, carti, documente si fotografii, conform unui anunt postat luni pe Twitter.

- O componenta importanta a proiectului nostru au reprezentat-o mereu producatorii locali, acei oameni care prin munca si energia lor reusesc sa realizeze o parte din bunurile de consum din judet. Sub deviza “Sustinem economia locala, credem in producatorii maramureseni!” echipa MandrIE maramureseana…

- "PSD este singurul partid care intelege gravitatea momentelor pe care le parcurgem. Fiecare trebuie sa actioneze pentru ca numai impreuna putem trece peste aceste clipe dificile. PSD Lumina, organizatie condusa de Dumitru CHIRU, merge mai departe si ofera tuturor cetatenilor care din diferite motive…