- Met Gala 2023 s-a desfașurat in seara de 1 mai,la Muzeul Metropolitan de Arta, New York. Rihanna, Olivia Wilde, Salma Hayak Penelope Cruz s-au aflat printre invitați și au stralucit in ținutele spectaculoase. Met Gala este, prin tradiție, unul dintre marile evenimente ale modei, iar invitații s-au intrecut…

- Red Carpet la MET Gala 2023. Apariții incredibile la evenimentul anului! Ieri a avut loc, la New York, cel mai așteptat eveniment fashion al anului. Este vorba despre MET Gala 2023, desfașurat la Metropolitan Museum of Art. Tema ediției de anul acesta a fost „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Evenimentul…

- Starurile mondiale ale modei, din showbiz, sport si politica i-au adus un omagiu, luni seara, cu lux si extravaganta, la Met Gala, lui Karl Lagerfeld care a murit in 2019, scrie AFP.Intr-o rochie alba Valentino, superstarul pop Rihanna a sosit, ca de obicei, printre ultimele pe covorul de la Metropolitan…

- Serena Williams și Alexis Ohanian au anunțat ca vor deveni din nou parinți luni seara, pe treptele Muzeului Metropolitan de Arta din New York, la Met Gala, relateaza Vanity Fair și News.ro, care citeaza Vogue.„Am fost atat de entuziasmata cand Anna Wintour ne-a invitat pe toti 3 la Met Gala”, a scris…

- Actorul american Jonathan Majors, un star in plina ascensiune la Hollywood, a fost arestat in Manhattan dupa ce a fost acuzat ca a agresat o femeie in varsta de 30 de ani, a anuntat duminica Politia newyorkeza, informeaza AFP si Reuters.Politia americana a precizat intr-un comunicat de presa ca a…

- Rihanna (34 de ani) nu-și mai incape in piele de fericire! Diva și iubitul ei, A$AP Rocky, așteapta un al doilea copil. Duminica, ea a scris istorie, fiind prima femeie insarcinata care a susținut un spectacol, in pauza de la Super Bowl 57, noteaza click.ro. In mai 2022, Rihanna și partenerul ei de…

- Rihanna, caștigatoare a noua premii Grammy, este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Artista a anunțat vestea odata cu apariția sa de duminica in show-ul din pauza Super Bowl, relateaza Daily Mail și CNN . Informația a fost confirmata de un reprezentant al cantareței pentru The Hollywood Reporter…

