Top 10 alimente care pot fi păstrate mai mult timp In aceasta perioada, cand persoanelor nevaccinate din cauza anumitor conditii medicale sau imunocompromise li se recomanda sa evite aglomeratia, este important sa-ți faci provizii, astfel incat sa nu fii nevoit sa mergi des la cumparaturi. Este bine ca in coșul tau sa se regaseasca alimente variate, printre care legume, fructe, pește, cereale integrale, pentru o alimentație cat mai corecta, d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni care vin sa-și ofere sprijinul, tone de ajutoare sosite din toata țara, multa empatie cu ucrainenii care trec prin momente dificile și o echipa de oameni inimoși care doresc sa le faca mai ușoare șederea sau tranzitul prin Romania. Cam așa s-ar traduce in cuvinte imaginea zilei de marți,…

- Pare-se ca nu intotdeauna la un hotel cu multe stele se gasesc condiții pe masura așteptarilor turiștilor, inclusiv cand vine vorba de bucataria unitații de cazare. Cam asta ar fi concluzia dupa un control derulat de inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Brașov, in bucataria…

- Este sfarșitul unui alt an pandemic lung. Cumva, am trecut cu toții prin 2021, cu bine cu rau. Deși pandemia va exista și in 2022, asta nu inseamna ca trendurile, fie in moda, sau char in bucatarie au stat pe loc. Și in acest an exista, conform specialiștilor, tendințe alimentare, cu alte cuvinte și…

- Prejudiciul a fost recuperat in totalitate The post Tanara de 22 de ani din Targu Mures prinsa in timp ce fura alimente dintr-un magazin appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Tanara de 22 de ani din Targu Mures prinsa in timp ce fura alimente dintr-un magazin Credit autor: L A. Source

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de mese imbelsugate. Asa ca multi romani cumpara ca sa arunce. Peste 6 mii de tone de alimente ajung la gunoi zilnic, asta in conditiile in care sunt si oameni care nu au ce pune pe masa. Mai multe asociatii umanitare fac eforturi sa reduca din risipa alimentara.…

- Ca mineral de baza in organismul nostru, calciul indeplineste numeroase functii si sustine starea de bine a multor tesuturi. Astfel, pentru ca sanatatea noastra sa fie in cele mai bune conditii, trebuie sa ne asiguram necesarul zilnic prin toate metodele pe care le avem la dispozitie. Pe langa o alimentatie…

- Festivalul Crailor are loc la Lupeni. Sambata, are loc festivalul Crailor. Evenimentul va incepe cu o parada a portului popular. Toți cei care vor sa vada tradițiile locale sunt așteptați incepand cu ora 16:00 la la Cinematograful Cultural Minerul. In cadrul evenimentului va avea loc și un concurs…

- Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din Statele Unite a decis joi sa scada limita de varsta de la care o persoana poate fi vaccinata cu o doza de supra-rapel ("booster") a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech si a autorizat aceste doze suplimentare