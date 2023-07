Stiri pe aceeasi tema

- Oricat de mult ar vrea sa ne linișteasca analiștii economici spunandu-ne ca inflația este in grafic, reducerea nesemnificativa a ratei inflației la jumatatea anului, nu este de bun augur, transmite RFI. Mai precis, in luna iunie, inflația a scazut la 10,3%, de la 10,6%, in mai. Oare suntem in fața…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis vineri in urcare cu 1,2% si toate sectoarele si bursele majore au fost in teritoriu pozitiv. In prima jumatate a anului, indicele a avansat cu aproximativ 8,8%. Aceasta vine in conditiile in care datele privind inflatia din zona euro au incetinit peste asteptari…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat marti ca inflatia in zona euro este inca mult prea ridicata astfel ca BCE trebuie sa continue sa inaspreasca politica monetara si sa evite sa declare victoria in lupta cu preturile de consum, transmite Reuters. BCE a majorat costul…

- Inflația ramane principala problema la nivel mondial, atat in Statele Unite, cat și in Europa, analiștii financiari anticipand ca dobanzile vor continua sa creasca cel puțin in urmatoarele luni.

- Inflatia in Ungaria va incetini la o singura cifra pana la finalul anului, de la 24% in aprilie, permitand Bancii Centrale sa reduca semnificativ dobanzile pana in primavara anului viitor, a afirmat ministrul Dezvoltarii Economice, Marton Nagy, intr-un interviu acordat site-ului vg.hu, transmite Reuters,…

- Presedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, susține ca stresul din sectorul bancar ar putea insemna ca ratele dobanzilor nu vor trebui sa fie marite atat de mult cat erau asteptarile, pentru a controla inflatia, transmite CNBC. „Instrumentele de stabilitate financiara au contribuit la calmarea…

- O tanara din Costeștii din Vale s-a ales, la inceputul acestei saptamani, cu o amenda uriașa, dupa ce a fost prinsa aruncand deșeuri care proveneau din propria gospodarie, pe un camp situat la ieșirea din localitatea Romanești. Astfel, femeia in varsta de 33 de ani a fost sancționata contravențional…

- Criza imobiliara lovește din plin. Dobanzile in creștere, la creditele bancare, au drept consecința prabușirea prețurilor pe piața. Persoanele interesate sa cumpere o locuința evita sa-și asume responsabilitatea unui imprumut ipotecar, așteapta ca situația sa se clarifice și piața sa se echilibreze.…