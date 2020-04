Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ai putut vedea pe virginradio.ro primele imagini din noul serial Netflix ”Space Force”, acum avem mai multe cadre, care lasa sa ințelegem și un pic din flavourul personajelor și al acțiunii. Netflix a facut publice primele imagini din noul serial ”Space Force”. Generalul cu patru stele Mark…

- ​Izolarea populației la domiciliu, munca și învațatul de acasa, în contextul pandemiei de coronavirus, au dus la creșteri de peste 20% la internetul mobil și de pâna la 90% la internetul fix, arata datele furnizate la solicitarea HotNews.ro de Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS,…

- Oficialii UE se tem ca numarul foarte mare de oameni care stau pe internet din izolare si consuma trafic ar putea duce la colapsarea retelei de internet. CNN scrie ca UE a platformelor de streaming sa renunte temporar la emisia HD și 4K. „Pentru a preveni congestionarea si pentru a asigura accesul la…

- Așteptarea a luat sfarșit! Serialul ELITE se intoarce cu sezonul trei, pe Netflix. Acesta va avea premiera pe 13 martie, fiind disponibil, ca de obicei, intreg sezonul. ELITE spune povestea Las Encinas, cea mai exclusivista și apreciata școala din Spania, unde elitele țarii iși trimit copiii sa studieze.…

- Netflix se pregatește sa lanseze luna viitoare un serial despre parintele psihanalizei, Sigmund Freud. Serialul va avea 8 episoade (capitole) și se va numi simplu: „Freud„. Acesta va fi plin de drama și suspans și le va dezvalui utilizatorilor modul in care Freud a ajuns sa realizeze propria teorie…

- Netflix a ținut intotdeauna secret numarul real de oameni care ii vizualizeaza producțiile de pe platforma, dar acest lucru pare sa se schimbe. Incepand de luni, Netflix a inceput sa faca un top zilnic al producțiilor vizionate de utilizatori, in funcție de țara. Acest top poate fi gasit la secțiunea…

- Sezonul doi din Narcos: Mexic este acum disponibil pe Netflix. Vrei sa dobori un imperiu? Imparte-l. Narcos: Mexico Sezonul 2 continua povestea lui Miguel Ángel ​Félix Gallardo, acum Nașul primului cartel Mexican – Cartelul Guadalajara – care depune eforturi pentru a pastra controlul, crește imperiul…

- Probabil ca știți cu toții celebrul discurs ținut de Ricky Gervais in deschiderea Globurilor de Aur, gala pe care a și prezentat-o. Ricky Gervais a spus atunci: „Nu sunteti in masura sa dati sfaturi publicului in nicio privinta, nu stiti nimic despre viata reala. Mulți dintre voi au petrecut mai putin…