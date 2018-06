Fostul director sportiv al FC Botosani, Anton Heleșteanu va fi, de la 1 iulie 2018, noul director sportiv al FC Dinamo București. Anuntul a fost facut public de Alexandru David, președintele Consiliului de Administrație al clubului din Ștefan cel Mare, prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro. In varsta de 48 de ani, fostul arbitru internațional si-a […] The post Tony Heleșteanu a devenit caine cu acte in regula! appeared first on Cancan.ro .