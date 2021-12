Stiri pe aceeasi tema

- "Marinariildquo; nu se pot baza in acest meci pe trei jucatori, Radu Boboc, George Ganea si Damien Dussaut. Farul Constanta disputa duminica, 12 decembrie, meciul din etapa a 19 a a Ligii 1, intalnind in deplasare Sepsi Sfantu Gheorghe.Partida incepe la ora 17.00.In clasament, Farul se afla pe locul…

- Tehnicianul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca el si jucatorii sai se simt increzatori si spera sa iina pasul cu plutonul fruntas in Liga 1, conform news.ro Iosif a mentionat ca urmatoarea advesara, Farul Constanta, practica un fotbal ofensiv si a adaugat…

- Toni Petrea a revenit cu victorie la FCSB. Vicecampioana en-titre a invins, duminica seara, pe teren propriu , cu scorul de 3-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, in care a revenit de la 0-1. “A fost greu, foarte greu. O prima repriza in care am pus presiune pe adversar, am…

- LUPAC – AFC Voința Lupac va intalni sambata, 13 noiembrie, de la ora 14:00, formația CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a XII-a a Ligii 3, Seria a VII-a. E cel mai echilibrat meci al rundei, intre locurile trei și patru. Ambele formații se afla la egalitate de puncte, 21, iar carașenii sunt deciși…

- In clasament, Farul se afla pe locul opt, cu 21 de puncte, in timp ce FCSB ocupa pozitia a treia, cu 27 de puncte. Joi, 4 noiembrie, este programata la Ovidiu intalnirea Farul Constanta FCSB, intr o restanta din etapa a 13 a a Ligii 1.Partida va incepe la ora 20.30 si se va desfasura fara spectatori,…

- Farul Constanta II a sustinut, vineri dupa amiaza, confruntarea cu ACSM Oltenita din cadrul etapei a 8 a a campionatului Ligii a III a, Seria a III a.Disputata pe stadionul Farul, partida a fost dominata de la un capat la altul de jucatorii pregatiti de Sorin Radoi si Stere Banoti, care s au impus la…

- Managerul tehnic al FCV Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, 15 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa sparga gheata si sa obtina, la Pitesti, prima victorie in deplasare din actuala editie de campionat. „FC Arges este o echipa care joaca la rezultat, care primeste greu…

- Farul Constanta II a sustinut, vineri dupa amiaza, confruntarea cu CSM Fetesti din cadrul etapei a 5 a a campionatului Ligii a III a, Seria a III a.Disputata pe stadionul Tineretului din Fetesti, partida a fost controlata cu autoritate de jucatorii pregatiti de Sorin Radoi si Stere Banoti, care s au…