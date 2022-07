Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat luni, 25 iulie, ca a fost sunat de Toni Petrea, care l-a anuntat ca iși da demisia din funcția de antrenor. Decizia vine dupa ce FCSB a pierdut cu 0-2 meciul de campionat cu Rapid, disputat duminica seara in Giulești.„E la echipa acum dar a zis ca pleaca. M-a sunat…

- Pleaca de la FCSB și pe Gigi Becali nu il deranjeaza. Sunt vești crunte pentru suporteri dupa ce s-a aflat ca și el parasește echipa. Deizia a fost luata imediat dupa infrangerea in fața Rapidului. Despre cine este vorba, vedeți in randurile de mai jos. Cutremur la FCSB. A anunțat ca parasește echipa…

- Antrenorul celor de la FCSB, Toni Petrea, a decis sa demisioneze, dupa umilința traita de echipa sa in Giulești, acolo unde a pierdut fara drept de apel in fața Rapidului. Vestea demisiei a fost anunțata de catre Gigi Becali, cel care a spus ca antenorul l-a anunțat in aceasta dimineața decizia sa.…

- Dupa 0-2 cu Rapid, Gigi Becali, patronul FCSB, a criticat mai mulți jucatori, printre care și atacantul Ivan Mamut (25 de ani). Varful croat nu a fost in lotul lui Toni Petrea, dar Gigi Becali se declara nemulțumit de prestațiile pe care le-a avut de cand a semnat cu FCSB, in vara lui 2021. ...

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Rapid a fost una dintre cele mai active echipe din Liga 1 pe piața transferurilor, dar Gigi Becali nu este impresionat de rivala din Giulești. Paul Iacob, Florin Ștefan, Valentin Costache și Andrei Ciobanu sunt jucatorii aduși de echipa lui Adrian Mutu, dar patronul de la FCSB spune ca Rapid nu are…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Adrian Mutu, fostul mare varf „tricolor”, a vazut un mic progres fața de eșecul din Muntenegru. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. MuntenegruCe urmeaza:11…

- Adrian Mutu, 43 de ani, antrenorul Rapidului, nu era de acord cu ideea ca FCSB sa evolueze in Giulești un posibil joc cu titlul pe masa contra CFR-ului. Varianta anunțata de Gigi Becali a picat intre timp, dupa ce galeriile celor doua rivale au refuzat inițiativa. „Daca FCSB ar putea sa joace pe Giulești?…