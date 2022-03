Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, a vorbit despre infrangerea suferita de echipa sa, in fața formației Farul Constanța. Tehnicianul s-a aratata dezamagit de prestația elevilor sai. ”Un meci slab din partea noastra, ar trebui sa-l uitam cat mai repede. Trebuie sa invațam multe din acest meci. Cam…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnica la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. “Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra. Tot…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnica la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres."Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat secundul echipei, Mihai Pintilii, la conferinta de presa de sambata, informeaza News.ro . „Toni a iesit pozitiv joi si de asta ma aflu in fata dumneavoastra. Am mai fost in situatia asta, poate mai grav, cred…

- Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a fost testat pozitiv cu Covid-19 si nu a participat la conferinta de presa de sambata, in vederea meciului cu FC U Craiova 1948, conform news.ro. "Toni a iesit pozitiv joi si de asta ma aflu in fata dumneavoastra. Am mai fost in situatia asta, poate…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa victoria cu 3-0 in derby-ul cu Dinamo, ca este o diferenta mare de valoare intre cele doua formatii, lucru care se reflecta si in clasament. Rugat sa comenteze faptul ca formatia…

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, a declarat ca derbiul cu Dinamo, pe care echipa lui l-a câstigat fara prea mari emoții, scor 3-0, a fost asa cum se astepta, "cu ambitii, cu daruire pe teren". Acesta a explicat și de ce l-a schimbat pe Florin Tanase la pauza partidei din Ștefan…

- Antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea, a recunoscut ca a trait la intensitate maxima finalul partidei cu Rapid și s-a declarat incantat de faptul ca jucatorii pe care ii pregatește au ramas la un nivel bun pana la ultima faza. ”Am intalnit un adversar incomod, care ne-a pus ceva probleme. Am inceput…