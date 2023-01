Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Chindia Targoviste a invins formatia elvetiana de liga secunda FC Aarau cu scorul de 2-1 (1-0), duminica, la Calista Sports Center din Belek, intr-o partida de verificare din stagiul de pregatire din Antalya (Turcia), potrivit Agerpres.Echipa antrenata de Toni Petrea s-a impus prin…

- Chindia Targoviște a caștigat primul meci amical al stagiului de pregatire din Antalya, 2-1 impotriva lui Aarau, formație din liga secunda a Elveției. Marco Dulca (23 de ani) inca nu a ajuns in cantonamentul lui Toni Petrea. In prima repriza a amicalului de debut in 2023, Chindia a avut posesia in…

- Mihai Rotaru (50 de ani), finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a recunoscut ca rezultatele obținute de Toni Petrea (47 de ani) la Chindia Targoviște au fost impresionante. Mihai Rotaru inca este in cautarea unui antrenor, dupa demisia lui Mirel Radoi. Finanțatorul clubului oltean nu a…

- Anton Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, a analizat partida pierduta de elevii sai in fața celor de la FCSB, in runda cu numarul 20 din Superliga. Tehnicianul a spus ca ambele echipe au intampinat dificultați in a-și impune stilul de joc, pe un teren foarte greu, cel de…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a oferit o explicație inedita pentru cartonașul galben primit in meciul caștigat cu Chindia Targoviște, scor 2-0. In minutul 68, la 1-0 pentru CFR, Claudiu Petrila a primit cartonașul galben din partea „centralului” Marian Barbu, pentru o presupusa…

- CFR Cluj a invins-o pe Chindia Targoviște, scor 2-0. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei, i-a remarcat pe cei doi marcatori, Denis Kolinger și Cristi Manea. CFR Cluj a obținut o victorie clasica, un gol din faza fixa, cap al lui Kolinger, și un penalty transformat de Cristi Manea. Dan Petrescu…

- Seria meciurilor fara infrangere in SuperLiga continua pentru Anton Petrea, dupa ce Chindia Targoviște a smuls in extremis remiza cu FC Botosani, scor 2-2, in primul meci din etapa a 16-a a SuperLigii.

- Chindia Targoviște se simte tot mai bine cu Toni Petrea la timona. Luni seara, formația dambovițeana a ajuns la a treia victorie consecutiva, dupa ce a invins cu 1-0 pe FC U Craiova. Dupa succesul cu oltenii, speranțele roș-albaștrilor de a scapa de retrogradare la finalul sezonului incep sa creasca…