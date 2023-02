Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște susține sambata seara un meci extrem de dificil in campionat. De la 20.00, in deplasare, elevii lui Toni Petrea intalnesc pe Rapid București, intr-un joc ce va conta pentru etapa a 27-a. Inaintea disputei cu “feroviarii”, conducerea tehnica a Chindiei are mari batai de cap. Tehnicianul…

- Toni Petrea, antrenorul formației Chindia Targoviște, este incantat de fotbaliștii trimiși de FCSB la echipa pregatita de el.Marco Dulca a semnat din postura de jucator liber de contract cu Chindia Targoviștie dupa ce și-a incheiat ințelegera cu FCSB, in timp ce Ovidiu Perianu a fost cedat de Gigi Becali…

- Chindia Targoviște a inceput cu un semieșec meciurile oficiale din acest an. Pe stadionul din Ploiești, dambovițenii au terminat la egalitate, 1-1, disputa cu FC Argeș, ce a contat pentru etapa a 22-a a campionatului. Remiza inregistrata cu piteștenii a nemulțumit conducerea tehnica a Chindiei. Antrenorul…

- Chindia Targoviște a inceput pozitiv seria meciurilor amicale din aceasta iarna. In primul test de verificare susținut in cantonamentul din Antalya, dambovițenii au depașit cu 2-1 pe FC Aarau, din Elveția, in urma reușitelor semnate de Cooper (pen) și Orozco. Conducerea tehnica a Chindiei arata ca nu…

- Anton Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, a tras concluziile dupa primul test susținut in cantonamentul din Antalya, victoria cu 2-1 impotriva elvețienilor de la Aarau. VIDEO. Toni Petrea, dupa victoria Chindiei: „Ma intereseaza sa vad atitudine” - Domnule Petrea, ce reprezinta…

- Mihai Rotaru (50 de ani), finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a recunoscut ca rezultatele obținute de Toni Petrea (47 de ani) la Chindia Targoviște au fost impresionante. Mihai Rotaru inca este in cautarea unui antrenor, dupa demisia lui Mirel Radoi. Finanțatorul clubului oltean nu a…

- Anton Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, a analizat partida pierduta de elevii sai in fața celor de la FCSB, in runda cu numarul 20 din Superliga. Tehnicianul a spus ca ambele echipe au intampinat dificultați in a-și impune stilul de joc, pe un teren foarte greu, cel de…

- Chindia Targoviște a suferit duminica dupa-amiaza primul eșec cu Toni Petrea pe banca tehnica. Pe teren strain, in runda cu numarul 20 a Superligii, targoviștenii au cedat cu 0-2 duelul cu CFR Cluj. Ardelenii au inscris cate un gol pe repriza, prin Kolinger și Manea (pen). Infrangerea cu CFR a survenit…