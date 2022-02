Stiri pe aceeasi tema

- Farul a invins-o pe FCSB, cu 2-0, intr-un meci disputat duminica seara, pe Arena Naționala, in etapa a 28-a a Ligii 1. Gheorghe Hagi s-a aratat mulțumit de victoria echipei sale , Farul fiind aproape de accederea in play-off-ul Ligii 1. “E o victorie muncita. Tactic am stat bine, am stiut sa ne aparam.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferința de presa, vineri, in care a facut referire și la razboiul din Ucraina. Tehnicianul u se aștepta la conflict și puncteaza ca pacea este cel mai important lucru din lume. „Sunt socat, nu ma asteptam ca in era noastra sa mai inceapa un…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnica la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. “Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra. Tot…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi un dezastru ca formatia sa sa rateze calificarea in play-off-ul Ligii I. “Am mare incredere in jucatori si in reactia pe care o vor avea la meciul cu CFR Cluj. Insa avem foarte multe…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferinta de presa, sambata, in care a spus, printre altele, cai si poate da jos palaria in fata jucatorilor dupa ultimul meci din 2021, cu FC Arges. Tehnicianul a preciat ca fotbalistii sai sunt foarte obositi dupa un an intens. “Sunt foarte…

- Toni Petrea (46 de ani) a prefațat meciul cu Sepsi OSK din etapa 21 a Ligii 1. Antrenorul de la FCSB spera sa inchida anul cu o victorie, prin care FCSB sa taie din diferența de 8 puncte fața de liderul CFR Cluj. Sepsi OSK - FCSB se joaca duminica, 19 decembrie, de la ora 20:30. Partida va fi live…

- Anton Petrea (46 de ani) a susținut astazi conferința de presa premergatoare meciului cu UTA, programat duminica. Antrenorul FCSB s-a declarat dezamagit de faptul ca partida se va juca fara spectatori. FCSB - UTA se joaca duminica, 5 decembrie, incepand cu ora 21:30. Partida va fi live pe GSP.ro și…