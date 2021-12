Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK și FCSB au remizat in ultima etapa a anului, 0-0, iar roș-albaștrii incheie 2021 la 10 puncte in spatele liderului CFR Cluj. Antrenorul oaspeților, Toni Petrea, a considerat meciul a fi „cel mai slab pe care l-am facut de cand am revenit”. Sepsi OSK a avut inițiativa, parca mai multa vana…

- Sepsi și FCSB au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 21 din Liga 1. Cristiano Bergodi (57 de ani) crede ca formația lui ar fi meritat victoria. „Eu cred ca meritam sa caștigam. Din pacate nu s-a intamplat, dar vreau sa ii felicit pe baieți. Am dominat, dar n-am dat gol. Portarul lor a facut meciul…

- SEPSI - FCSB 0-0. Toni Petrea (46 de ani) recunoaște ca exprimarea echipei sale a lasat de dorit in deplsarea de la Sfantu Gheorghe. Antrenorul roș-albaștrilor admite superioritatea lui Sepsi, subliniaza lucrurile pe care FCSB le-a facut greșit la Sfantu Gheorghe și vorbește despre diferența de 10 puncte…

- Gigi Becali iși dorește cu orice preț sa obțina titlul in Romania, la mai bine de șase ani de la ultima performanța de acest fel. Cu toate acestea, elevii lui Toni Petrea se afla in continuare in urmarirea liderului CFR Cluj, insa patronul echipei are de gand sa faca mai multe mutari, care sa ii aduca…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a prefațat meciul cu Gaz Metan, vineri, intr-o conferinta de presa. Tehnicianul a declarat ca jucatorii sai trebuie sa fie atenti si agresivi in partida cu gruparea ardeleana, deoarece Gaz Metan Medias este un adversar incomod care poate pune probleme…

- Anton Petrea (46 de ani) a susținut astazi conferința de presa premergatoare meciului cu UTA, programat duminica. Antrenorul FCSB s-a declarat dezamagit de faptul ca partida se va juca fara spectatori. FCSB - UTA se joaca duminica, 5 decembrie, incepand cu ora 21:30. Partida va fi live pe GSP.ro și…

- ​Jucatorii echipei nationale de fotbal au cerut conducerii federatiei sa îl convinga pe Mirel Radoi sa continue la conducerea primei reprezentative, a declarat, miercuri, Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF."Au venit 12 jucatori, eu nu mint. Ne-am întors de la Vaduz si jucatorii…

- Antrenorul echipei Olimpia CSU Brasov, Dan Calancea, este noul selecționer al echipei naționale de senioare de baschet feminin!! Dan Calancea a declarat urmatoarele: „Este o imensa provocare si o mare responsabilitate in acelasi timp.In ciuda faptului ca unele dintre cele mai importante jucatoare din…