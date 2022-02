Toni Petrea, antrenorul echipei FCSB, depistat pozitiv cu coronavirus Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnica la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. “Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra. Tot staff-ul se va ocupa de echipa, pentru ca avem o responsabilitate. Am mai fost in situatia asta, poate mai grav, si cred ca ne vom descurca”, a afirmat fostul jucator Mihai Pintilii, acum delegat al echipei, intr-o conferinta de presa. El a precizat ca deocamdata nu se simte pregatit sa ocupe functia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra. Tot staff-ul se va ocupa de echipa, pentru ca avem o responsabilitate. Am mai fost in situatia asta, poate mai grav, si cred ca ne vom descurca", a afirmat fostul jucator Mihai Pintilii, acum…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a fost depistat pozitiv la Covid-19, motiv pentru care nu va sta pe banca tehnica la meciul cu FC U Craiova, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres."Am venit eu la conferinta pentru ca Toni a iesit pozitiv joi si din cauza asta ma aflu in fata dumneavoastra.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat secundul echipei, Mihai Pintilii, la conferinta de presa de sambata, informeaza News.ro . „Toni a iesit pozitiv joi si de asta ma aflu in fata dumneavoastra. Am mai fost in situatia asta, poate mai grav, cred…

- Toni Petrea a fost testat pozitiv cu Covid-19 și nu se va afla pe banca tehnica a formației FCSB la meciul cu FC U Craiova 1948 din Liga 1. "Toni a iesit pozitiv joi si de asta ma aflu în fata dumneavoastra. Am mai fost în situatia asta, poate mai grav, cred ca ne vom descurca"…

- Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a fost testat pozitiv cu Covid-19 si nu a participat la conferinta de presa de sambata, in vederea meciului cu FC U Craiova 1948, conform news.ro. "Toni a iesit pozitiv joi si de asta ma aflu in fata dumneavoastra. Am mai fost in situatia asta, poate…

- FCSB nu se va putea baza pe Toni Petrea (46 de ani) la meciul cu FCU Craiova de duminica, dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid -19. Informația a fost dezvaluita de Mihai Pintili, secundul roș-albaștrilor, in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului. Fostul mijlocaș va sta pe banca celor…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi un dezastru ca formatia sa sa rateze calificarea in play-off-ul Ligii I. “Am mare incredere in jucatori si in reactia pe care o vor avea la meciul cu CFR Cluj. Insa avem foarte multe…

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca derby-ul cu Dinamo va fi poate mai greu decat cel cu CFR Cluj, chiar daca adversara de duminica se afla pe pozitia a 15-a in clasamentul Ligii I, conform Agerpres. "Ne asteapta o partida grea din punctul meu…