Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Rapid se intalnesc intr-un meci din prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul incepe la ora 21:30 va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Toate rezultatele etapei #1 din Liga 1 - AICI CFR Cluj - Rapid, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici…

- Danuț Lupu (55 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, avut un mesaj pentru fanii „cainilor”, inaintea returului barajului de menținere/promovare in Liga 1, cu U Cluj. Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT AICI! și televizat pe Digi…

- Ianis Zicu, 38 de ani, forțeaza alaturi de Concordia Chiajna promovarea in Liga 1, dar le-a explicat „cainilor” cum sta treaba la baraj, ex-dinamovistul invingand U Cluj in ultima etapa a campionatului. Concordia Chiajna primește vizita Chindiei Targoviște, sambata, de la 15:30. U Cluj - Dinamo se…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni, din etapa #9 din play-out-ul Ligii 1, despre criticile la adresa lui Cristi Sapunaru, capitanul echipei. CS Mioveni - Rapid se joaca luni, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Rapid infrunta FCU Craiova acasa in utlimul meci din etapa #8 a play-out-ului Ligii 1. Partida este programata de la 20:30 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. Programul etapei #8 din play-out Rapid - FCU Craiova, liveTEXT de la 20:30 Click…

- Sorin Carțu, președintele CS Universitații Craiova, a prefațat derby-ul cu FCSB de duminica. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. „Noi cand jucam acasa cu Dinamo, FCSB sau Rapid sunt meciuri speciale,…

- FCSB, locul 2, va juca luni cu FC Argeș, iar antrenorul Toni Petrea și-a avertizat jucatorii sa nu se creada deja caștigatori. FCSB – FC Argeș se joaca luni, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT, video și FOTO pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport. Antrenorul roș-albaștrilor…

- Rapid intalnește Chindia Targoviște, in deplasare, in etapa a 7-a din play-out, iar Adi Mutu (43 de ani) se așteapta la o partida dificila, in ciuda faptului ca echipa sa este pe val in Liga 1. Meciul Chindia Targoviște - Rapid se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport,…