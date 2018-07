Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al serviciilor de informații canadiene arata ca criminalitatea organizata a crescut in Canada dupa ridicarea vizelor pentru romani in decembrie 2017, ceea ce provoaca ingrijorare in randul autoritaților. Decizia guvernului de a nu mai solicita cetațenilor romani sa obțina vize de calatorie…

- Caporalul din cadrul Batalionului 55 Aparare Antiaeriana „Somes” din Dej, aflat la un exercițiu de instruire la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia, declarat luni, 11 iunie, absent nejustificat de la unitate, a fost gasit decedat pe plaja din Vadu. Autoritațile…

- Unsprezece persoane aflate intr-o croaziera fluviala au fost ucise dupa ce ambarcatiunea acestora s-a ciocnit cu un remorcher. Tragedia s-a produs Luni, in orașul rus Volgograd care gazduiește meciurile din Cupa Mondiala de Fotbal, au informat autoritatile ruse si serviciile de salvare.Serviciile…

- Alți doi tineri au fost surprinși zacând inerți pe jos, în Cluj-Napoca, de aceasta data lânga Opera Maghiara.Tinerii din imagine par afectați de aceeași ”maladie” care a îmbolnavit Clujul în ultimele saptamâni și pentru care poliția nu are…

- Autoritatile locale din Calarasi se cearta din cauza unei hotarari a consiliului local privind contractarea unui imprumut de 42 de milioane de lei pentru realizarea mai multor investitii in oras. Prefectura a dat in judecata primaria si cere anularea deciziei.

- Romania are cele mai mari valori din Europa pe harta expunerii la radon, un gaz radioactiv care se poate acumula in locuinte. Informatia apare pe site-ul Comisiei Europene. Medicii sustin ca aerul poluat cu radon este principala cauza de cancer pulmonar, dupa fumat. Radonul este un gaz degajat prin…

- Kate Spade (55 de ani) a fost gasita moarta, marți, in apartamentul sau din New York , iar cunoscutul designer s-ar fi spanzurat. Autoritațile spun ca au gasit și un bilet de adio. TMZ scrie ca biletul se afla langa trupul neinsuflețit ai designerului și era adresat fiicel sale in varsta de 13 ani,…

- Un nou episod in cazul barbatului care a construit o casa, fara autorizatie, in curtea unei cladiri istorice. In ciuda a doua sentinte care au stabilit ca lucrarea este ilegala, primaria nu poate demola constructia. In tot acest timp, proprietarul constructiei ilegale continua sa sfideze autoritatile.