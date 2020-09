Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregatește de un prim duel romanesc la Roland Garros. Dupa calificarea Simonei Halep in turul secund al turneului parizian, a venit și randul Irinei Begu sa faca un meci bun și sa iși asigure prezența in 32-imi. Astfel, cele doua sportive romance se vor duela pentru un loc in 16-imile competiției,…

- Simona Halep s-a calificat in turul 2 la Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Sara Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0. A fost o victorie speciala pentru jucatoarea din Romania, chiar in ziua in care a implinit 29 de ani. Simona Halep a primit o surpriza uriașa și pe strazile din Paris. In capitala Franței…

- România a mai pierdut o reprezentanta de la Roland Garros, Jaqueline Cristian fiind eliminata, joi, în turul doi al calificarilor de pe zgura pariziana.Cristian a cedat în doua seturi, scor 6-0, 6-4, în fața jucatoarei Nadia Podoroska (131 WTA, Argentina, cap de serie numarul…

- Turneul de Grand Slam de la Roland Garros zguduit de noi cazuri de COVID-19. Alți doi jucatori din rundele de calificare pentru Openul Franței au dat rezultate pozitive la coronavirus. Declarația a fost facuta de Federația Franceza de Tenis duminica. Alți trei au fost in contact strans cu un antrenor…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (2 WTA), care luni a castigat turneul WTA de la Roma, spune ca ''Roland Garros este doar un alt turneu'', ca nu va pune presiune pe ea, si ca va merge acolo cu zambetul pe buze. ''Roland Garros? Este doar un alt turneu, nu voi pune presiune pe mine, voi merge…

- Simona Halep (2 WTA) a caștigat turneul de la Roma, dupa ce a trecut in finala de Karolina Pliskova (4 WTA). Dupa primul set, in care scorul a fost 6-0 in favoarea romancei, Karolina a decis sa se retraga dupa ce Simona a facut break și conducea cu 2-1. Cu turneul de la Roma, Simona... View Article

- Simona Halep a caștigat turneul de la Praga, dupa o lunga pauza cauzata de pandemie, iar felul in care a sarbatorit reușita a fost unul neașteptat pentru mulți. Sportiva a facut un gest surprinzator, care a lasat sa se vada bucuria resimțita de romanca.

- "Am trimis de urgenta o scrisoare ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, cerand o derogare pentru participantii la Palermo Ladies Open. Masura ar afecta o jucatoare ca Simona Halep, numarul 2 mondial si campioana de Wimbledon, care nu ar mai putea participa la turneul de la Palermo", au anuntat organizatorii…