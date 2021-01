Stiri pe aceeasi tema

- Cand ești iubitul milionar al Simonei Halep, nu mai ții cont de lege! Toni Iuruc a „uitat” de regulile de circulație in graba spre reședința de lux a sportivei, aflata in plina renovare. Ppaarazzii Spynews.ro au fost pe urmele lor și au surprins imagini de senzație.

- Simona Halep, ocupanta locului doi in ierarhia mondiala, a caștigat cateva milioane bune din tenis. In afara de faptul ca este o buna sportiva, se pre ca se pricepe și la afaceri. A investiti ceva bani in afaceri imobiliare, in Constanța, acum se pare, și in București. In Constanța, Simona are ridicata…

- Adrian Mihalcea nu renunța la a se menține in forma, nici chiar atunci cand este pandemie, iar oamenii evita sa mai iasa atat de mult și de des pe strazi. Asigurat de faptul ca iși va desfașura activitațile sportive intr-o zona mai puțin tranzitata, fostbalistul a ieșit sa faca sport in aer liber.

- Cele mai importante jucatoare ale circuitului WTA au intrat deja în vacanța, iar Belinda Bencic (23 de ani) este una dintre ele. Elvețianca și-a încântat fanii de pe Instagram cu fotografii din Insulele Maldive, acolo unde se afla alaturi de iubitul cu 15 ani mai în vârsta.…

- "Simona e in neregula, s-a autoizolat, are simptome medii și sper sa se refaca cat mai repede. Am fost destul de surprins, pentru ca Simona e destul de atenta, grijulie, tot timpul a respectat masurile, insa, dupa cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu cand și de unde a luat. Nici…

- Simona Halep a fost testata pozitiv pentru COVID-19, deși s-a numarat printre sportivii care și-au luat cele mai multe masuri de protecție pentru a evita ceea ce s-a intamplat oricum. Dupa ce rezultatul testului a fost facut public, antrenorul Simonei a dat detalii despre starea acesteia de sanatate.

- Nelu Bud este un cunoscut afacerist din București, insa nici strain bisericilor nu este. Fostul soț al cantareței Corina Bud pare sa iși tragp succesul și pace ainterioara din rugaciuni și ajutor Divin, iar paprazzi Spynews.ro au imagine care demonstreaza acest lucru.

- Simona Halep nu este pasionala doar pe terenul de tenis, ci și cu iubitul! Sportiva și afaceristul Toni Iuric se iubesc ca doi adolescenți, iar momentele de tandrețe in public nu lipsesc niciodata. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele cuplului, in timp ce lua cina la un restaurant din Capitala.