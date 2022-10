Simona Halep a fost depistata pozitiv la un test anti-doping efectuat in timpul turneului de la US Open 2022, in acest an, iar ulterior, Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe romanca. Pana acum, nume mari din tenis, dar și publicul larg au reacționat. Cea mai neașteptata reacție a fost insa cea a lui Toni Iuruc care spune ca nu știe mai nimic și ca și el a fost surprins de aceasta informație. „Nu știu despre ce este vorba. Aflu acum, de la dumneavoastra, sunt realmente surprins. Nu am ce sa spun mai multe, nu am ce sa comentez”, a declarat, in exclusivitate,…