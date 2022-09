Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Toni Iuruc divorțeaza la un an de la cununia civila. „Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne desparțim”, a declarat omul de afaceri miercuri seara, 7 septembrie, pentru Fanatik , dupa ce inițial a spus ca nu dorește sa comenteze aspectele ce țin de viața privata. „Am hotarat de comun…

- CS Mioveni a anuntat, marti, ca s-a despartit pe cale amiabila de tehnicianul Alexandru Pelici. “Decizia a fost luata de comun acord, in urma analizei inceputului de campionat. S-a ajuns astfel la concluzia ca este nevoie de o schimbare la echipa pentru a iesi din aceasta situatie dificila. Multumim…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, ca joaca in prezent cel mai bun tenis al sau. “Ma bucur ca sunt din nou in semifinale. Sunt foarte ermotionata. A fost un meci dificil. Am avut insa incredere in mine, am spus ca trebuie sa fiu tare pe picioare.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca isi doreste sa mai castige un titlu de Mare Slem si ca munceste pentru acest lucru. „Asta imi doresc si sunt sigura ca daca e sa se intample, o sa se intample. Muncesc pentru asta si imi doresc sa si…