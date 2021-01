Stiri pe aceeasi tema

- Toni Grecu, cunoscutul prezentator și realizator TV, se afla in stare grava la spital la secția de Terapie Intensiva, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19! Potrivit Gandul.ro, sursele medicale spun ca starea sa de sanatate e ingrijoratoare!

- O gravida de 36 de ani, insarcinata in luna a sasea, care a ajuns in stare grava la spital dupa ce se infectase cu coronavirus, a murit la Timisoara, la Terapie Intensiva. Tanara femeie de doar 36 de ani, insarcinata in luna a sasea, a ajuns in stare grava la spital dupa ce se infectase […] Source

- Realizatorul tv Victor Ciutacu a Povestit in direct la Romania TV felul in care s-a infectat cu Covid-19 și modul in care virusul i s-a schimbat viața. Ciutacu a povestit ca a contactat virusul in ciuda masurilor de precauție pe care și le-a luat. „Ma simt cat se poate de decent pentru stadiul…

- Anamaria Prodan (47 de ani) a fost depistata pozitiv cu COVID-19. Impresarul a intrat in izolare și spune ca nu prezinta simptome majore. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera Focarul de…

- Momente de cumpana pentru una dintre cele mai indragite formații romanești. Mihai Budeanu, unul dintre compunenții formației 3 Sud Est se afla la Terapie Intensiva dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Care este starea artistului Momentan, cantarețul, in varsta de 44 de ani, se afla internat la…

- Nicolae Botgros a trecut prin momente cumplite, dupa ce a fost confirmat cu noul coronavirus! Maestrul a fost internat de urgența la spital, in urma cu o luna, din cauza starii grave in care se afla. Fiindca tratamentul a dat roade, dirijorul a ieșit de la Terapie Intensiva și a facut primele declarații…

- 66 Vizualizari Danut Lupu s-a infectat cu Sars-Cov-2. Fostul jucator al nationalei este internat la spital, in stare grava. Danut Lupu este internat in spital, infectat cu noul coronavirus. Fostul jucator al nationalei este in stare grava, potrivit unor surse apropiate citate de Mediafax.…

- Nicolae Botgros a fost internat de urgenta la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau, dupa ce maestrul a fost diagnosticat cu COVID-19, iar din cauza complicatiilor a ajuns la spital in stare grava. Informatia a fost confirmata pentru PublikaTV de catre fiul dirijorului, Corneliu Botgros.