Toni Greblă, SCHIMBAT de Ludovic Orban Potrivit unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial, Toni Grebla a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general al Guvernului, fiind inlocuit cu Antonel Tanase. Totodata, au fost eliberati din functie: * Gabriela Zoana - secretar de stat la Ministerul Justitiei; * Teiu Paunescu, Ioana Ciupe-Gudiu - secretari de stat la Ministerul Muncii; * Nicolae Nasta - secretar de stat, sef al Departamentului pentru armamente in Ministerul Apararii Nationale; * Doru Frunzulica - secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

