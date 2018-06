Stiri pe aceeasi tema

- Planul lui Iohannis, dupa scandalul din justitie. Motivarea Curtii Constitutionale si demersurile social-democratilor legate de legile justitiei l-au facut pe presedintele Romaniei sa-si anunte intentia de a organiza consultari la Cotroceni pe aceasta tema. Mai mult, seful statului a vorbit si despre…

- "Solutia ar fi fost ca astazi presedintele sa trimita o scrisoare parlamentului pentru a emite un decret de referendum prin care ar intreba daca doar ministrul Justitiei sa poata numi si revoca un procuror sau daca doar presedintele sa poata numi sau revoca un procuror (...) As declansa astazi procedura,…

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca CCR este acea ultima instanta de necontestat, iar deciziile ei trebuie respectate, considerand ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa ia imediat decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi.

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca CCR este acea ultima instanta de necontestat, iar deciziile ei trebuie respectate, considerand ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa ia imediat decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi.

- CCR a statuat ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze decretul de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. „Presedintele Romaniei nu are competenta constitutionala de a opune argumente de oportunitate in raport cu propunerea de revocare din functie initiata, in conditiile legii, de ministrul…

- Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, in subsidiar, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- "Cred ca sesizarea trebuie facuta. Ministrul Justitiei a anuntat ca Guvernul, subliniez, doamna prim-ministru va face aceasta sesizare, lucru care, dupa parerea mea se impune in situatia data de refuz a presedintelui Romaniei de a semna revocarea procurorului sef al DNA", a afirmat Tariceanu la Parlament,…

- Un fost judecator al Curtii Constitutionale susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa se pronunte in 20 de zile in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi. Potrivit lui Toni Grebla, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu,…