Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Iași și Agenția Naționala Anti-drog vor semna un parteneriat in vederea combaterii consumului de droguri in municipiu. Primarul Mihai Chirica a precizat ca, la evenimentele culturale și artistice, va fi interzisa promovarea sub orice forma a reclamelor care vizeaza consumul de droguri și a…

- Pasajul Unirii din Capitala , "redat circulatiei rutiere pe 4 septembrie" Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Pasajul Unirii din capitala va fi redat circulatiei rutiere pe 4 septembrie, dau asigurari autoritatile care au verificat stadiul lucrarilor. Pasajul a fost închis…

- Lucrarile la Pasajul Unirii sunt realizate in proportie de 50%, iar la o luna de la inceperea acestora, cele mai dificile intervenții s-au finalizat deja, a anuntat, miercuri, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta. „Au fost izolate toate infiltrațiile de la nivelul carosabilului, iar fisurile pereților…

- In perioada 19-26 iulie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara și cei ai Serviciului Rutier Salaj, impreuna cu specialiștii antidrog Salaj au desfașurat activitați preventive in centrele sociale din județ. Consumul de droguri și alcool raman in continuare in atenția structurilor de prevenire,…

- Consumul de droguri in randul tinerilor care frecventeaza medii recreationale este "de cel putin doua ori mai mare" fata de cel constatat in cadrul populatiei generale, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog (ANA) in 2021 privind consumul de droguri in randul tinerilor (15-34 de…

- Consiliul Concurentei a constatat ca procedurile de achizitie publica a mijloacelor de semnalizare rutiere nu sunt blocate artificial prin contestatii. Concluzia reiese dintr-o analiza realizata pe piata comercializarii si executiei mijloacelor de semnalizare rutiera in Romania.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a anuntat marti, 14 iune, ca va convoca o reuniune a comitetului sau de urgenta, pe 23 iunie, pentru a evalua daca variola maimutei reprezinta o "urgenta de sanatate publica de interes international.Acesta este cel mai inalt nivel de avertizare emis de OMS, care…

- Cu cortul, foaia și pixul! Așa fac autoritațile prevenție in cazul consumului de droguri. Ca acum 20 de ani, spun specialiștii, și explica astfel creșterea consumului, mai ales printre tineri.